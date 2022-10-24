Садальский назвал подставным шоу Диброва «Как стать миллионером?»
Актёр Станислав Садальский утверждает, что шоу Дмитрия Диброва "Как стать миллионером?" является подставным.
Актер Станислав Садальский рассказал о закулисье популярного шоу "Кто хочет стать миллионером?".
О том, что творится на съёмочной площадке, сообщил Садальскому сам ведущий проекта Дмитрий Дибров. Первый канал не заинтересован в том, чтобы главный приз телевизионной игры нашёл своего обладателя.
Дибров рассказал, что когда участник был в шаге от выигрыша в 3 000 000 российских рублей, редакторы кричали ему в наушник "Гаси его, гаси".
Правда, одной женщине из Троицка и мужчине из Пятигорска 16 лет назад всё же посчастливилось выиграть заветные 3 000 000 рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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