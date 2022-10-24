Ученые объяснили происхождение папиллом: это заражение паразитами

Эти новообразования на коже вызваны мутацией клеток. На первом этапе они маркируются как доброкачественные опухоли, но могут перерасти и в злокачественные.

Чаще всего папилломы появляются на шее, в подмышках, паховой области. В запущенных случаях могут появляются на слизистых, поражать влагалище, шейку матки или толстую кишку.

Как пояснил член Международной комиссии медэкспертов ВОЗ, паразитолог-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор НИИ МБА Петр Говоров, такие новообразования провоцируют попавшие внутрь организма паразиты.

“Паразитарная инвазия - это примета нашего времени. 90 процентов заболеваний у изначально здоровых граждан связаны с жизнедеятельностью простейших. Глубокая интоксикация организма способна разрушить иммунную защиту, человек становится уязвим перед, казалось бы, безобидным заболеванием. А самое опасное проявление паразитов - развитие папилломавируса, провоцирующее меланому”, - отметил медик.

В интернете есть масса советов, как самому избавиться от папиллом - с помощью чистотела, картофельной или банановой кожуры и так далее. Но медики предостерегают от самолечения.

Петр Говоров подчеркнул, что в обязательном порядке нужно обратиться к специалистам. И чем раньше, тем лучше, потому что лечение должно быть комплексным.