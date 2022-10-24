В Германии обсуждают вышедший в прокат фильм-катастрофу «Рамштайн — Пронзенное сердце»

В ФРГ на экраны вышел фильм о катастрофе 1988 года на известной сегодня всему миру авиабазе Рамштайн, где в результате авиакатастрофы пострадало много людей, события получили новое видение, из-за высокой актуальности.

28 августа 1988 года более 350 человек получили тяжелые ранения на базе Рамштайн (Рейнланд-Пфальц) во время крупнейшей авиационной катастрофы Германии. Во время демонстрации на дне открытых дверей три самолета итальянской пилотажной группы столкнулись на высоте около 40 метров, выполняя фигуру «пронзенное сердце». Горящий самолет упал на зрителей.

«С самого начала было ясно, что мы будем относиться к пострадавшим с большим уважением», — говорит актер Рон Хелбиг, сыгравший в фильме роль медицинского работника. «Мы рассказываем реальные истории. Тем не менее, мы не можем позволить себе играть этих людей во всех их аспектах», - отметил он.

Организаторы проката в Германии отметили, что на время показов фильма в стране открыта горячая линия психологической помощи. Причем ей могут воспользоваться не только жертвы катастрофы, но любой желающий. «Трагедия слишком глубоко засела во многих людях», - отметили критики.