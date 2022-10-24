Наргиз накинулась на Киркорова с нецензурной бранью из-за его концерта в Узбекистане

Наргиз Закирова, узнав о том, что Филипп Киркоров выступил с концертом в Узбекистане, обратилась к коллеге с нецензурной бранью.

Певица Наргиз Закирова продолжает резко высказываться в адрес российских коллег. Исполнительница обрушилась на Филиппа Киркорова после концерта звезды сцены в Узбекистане, о чём сообщает Teleprogramma.pro.

Закирова написала в соцсетях, давая понять, как относится к выступлению Киркорова на её родине: "Понаехали *****!"

Певица же не может пересекать границу РФ аж до 2072 года, попав в список невъезных артистов сроком в 50 лет.