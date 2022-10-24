Наргиз накинулась на Киркорова с нецензурной бранью из-за его концерта в Узбекистане
2022-10-24 11:11
Наргиз Закирова, узнав о том, что Филипп Киркоров выступил с концертом в Узбекистане, обратилась к коллеге с нецензурной бранью.
Певица Наргиз Закирова продолжает резко высказываться в адрес российских коллег. Исполнительница обрушилась на Филиппа Киркорова после концерта звезды сцены в Узбекистане, о чём сообщает Teleprogramma.pro.
Закирова написала в соцсетях, давая понять, как относится к выступлению Киркорова на её родине: "Понаехали *****!"
Певица же не может пересекать границу РФ аж до 2072 года, попав в список невъезных артистов сроком в 50 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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