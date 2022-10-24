Диетолог подсказала, какой суп способен заменить полноценный обед
Такой суп должен быть богат углеводами, включать картофель, любую крупу, макароны. А еще мясо или рыбу, много овощей.
Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова раскрыла секрет приготовления сытного супа. Диетолог посоветовала не превышать объем съедаемого за раз блюда, сообщает Кadara.ru.
Специалист в области гастроэнтерологии считает, что такой суп должен быть богат углеводами и способным заменить полноценную трапезу. Нурия Дианова уточнила, что в качестве основы туда можно включить картофель, любую крупу, макароны.
Кроме того, это блюдо должно содержать 70-100 граммов мясных либо рыбных продуктов. Завершить рецепт добавкой большого количества овощей.
Диетолог посоветовала хлеб с таким супом есть как гарнир, отрезая символические ломтики буханки.
Таким образом, уверена специалист, можно пропустить приём второго блюда, а также десерта. Но в целом доктор рекомендует не слишком увлекаться сытным объедением. Медик советует порции размером в 350 грамм для женщин и 500 грамм - для мужчин.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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