Диетолог подсказала, какой суп способен заменить полноценный обед

Такой суп должен быть богат углеводами, включать картофель, любую крупу, макароны. А еще мясо или рыбу, много овощей.

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова раскрыла секрет приготовления сытного супа. Диетолог посоветовала не превышать объем съедаемого за раз блюда, сообщает Кadara.ru.

Специалист в области гастроэнтерологии считает, что такой суп должен быть богат углеводами и способным заменить полноценную трапезу. Нурия Дианова уточнила, что в качестве основы туда можно включить картофель, любую крупу, макароны.

Кроме того, это блюдо должно содержать 70-100 граммов мясных либо рыбных продуктов. Завершить рецепт добавкой большого количества овощей.

Диетолог посоветовала хлеб с таким супом есть как гарнир, отрезая символические ломтики буханки.

Таким образом, уверена специалист, можно пропустить приём второго блюда, а также десерта. Но в целом доктор рекомендует не слишком увлекаться сытным объедением. Медик советует порции размером в 350 грамм для женщин и 500 грамм - для мужчин.