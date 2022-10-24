СМИ узнали, в какой именно стране находится Никита Пресняков
Музыкант был замечен в одном из клубов Лос-Анджелеса, где отдыхал в компании молодых людей без своей жены Алены Красновой.
В начале октября СМИ сначала написали о мобилизации старшего внука Аллы Пугачевой, потом - о том, что он пересек границу с Эстонией пешком, сообщает Вокруг ТВ.
Пару недель от музыканта не было никаких известий. Одни думали, что он остался в Европе, другие считали, что уехал к бабушке в Израиль.
Но теперь стало известно точное место нахождение артиста. Он был замечен в одном из клубов Лос-Анджелеса. Музыкант отдыхал в компании молодых людей без своей жены Алены Красновой.
Жена Никиты ранее показала в личном блоге, как проводит время в Подмосковье. Поклонники не исключают, что между супругами могла пробежать черная кошка, потому что артист покинул Россию без своей избранницы.
Издание напомнило, что Никита Пресняков несколько лет жил в США, учился в Нью-Йоркской киноакадемии. Никита ранее рассказывал, что ему нравится американская жизнь, и что он считает жителей этой страны приветливыми и доброжелательными.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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