СМИ узнали, в какой именно стране находится Никита Пресняков

Музыкант был замечен в одном из клубов Лос-Анджелеса, где отдыхал в компании молодых людей без своей жены Алены Красновой.

В начале октября СМИ сначала написали о мобилизации старшего внука Аллы Пугачевой, потом - о том, что он пересек границу с Эстонией пешком, сообщает Вокруг ТВ.

Пару недель от музыканта не было никаких известий. Одни думали, что он остался в Европе, другие считали, что уехал к бабушке в Израиль.

Но теперь стало известно точное место нахождение артиста. Он был замечен в одном из клубов Лос-Анджелеса. Музыкант отдыхал в компании молодых людей без своей жены Алены Красновой.

Жена Никиты ранее показала в личном блоге, как проводит время в Подмосковье. Поклонники не исключают, что между супругами могла пробежать черная кошка, потому что артист покинул Россию без своей избранницы.

Издание напомнило, что Никита Пресняков несколько лет жил в США, учился в Нью-Йоркской киноакадемии. Никита ранее рассказывал, что ему нравится американская жизнь, и что он считает жителей этой страны приветливыми и доброжелательными.