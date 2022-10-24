Эрдоган сократил поставки Bayraktar, что бы не потерять нефтегазовые контракты с Россией
2022-10-24 11:37
Турция заинтересована в создании газового хаба на территории страны и любые разногласия с Москвой для Анкары будут означать потерю стабильных доходов на ближайшие десятилетия.
Поэтому Турция сократит поставки БПЛА Bayraktar по распоряжению президента Эрдогана.
Условиями газовой сделки Москвы и Анкары стали, как раз ограничения по поставкам ударных БПЛА турецкого производства Киеву.
Идея о создании газового хаба в черноморском регионе, которую предложил президент России Владимир Путин в случае реализации сделает Турции основным импортером газа в ЕС.
Опубликовано: Тарас Медведев
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