Эрдоган сократил поставки Bayraktar, что бы не потерять нефтегазовые контракты с Россией

Турция заинтересована в создании газового хаба на территории страны и любые разногласия с Москвой для Анкары будут означать потерю стабильных доходов на ближайшие десятилетия.

Поэтому Турция сократит поставки БПЛА Bayraktar по распоряжению президента Эрдогана.

Условиями газовой сделки Москвы и Анкары стали, как раз ограничения по поставкам ударных БПЛА турецкого производства Киеву.

Идея о создании газового хаба в черноморском регионе, которую предложил президент России Владимир Путин в случае реализации сделает Турции основным импортером газа в ЕС.