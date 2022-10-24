Спрос на СПГ по всему миру сейчас очень большой, но американцы как одни из лидеров его экспорта снижают производство
2022-10-24 11:47
Сейчас завод по производству сжиженного природного газа Cove Point проходит регулярное техническое обслуживание, а завод Freeport LNG остается до сих пор закрытым после взрыва в июне.
Несмотря на это производители СПГ приближаются к пределу своих мощностей, и спрос на их продукцию только увеличивается.
Основная проблема для экспортеров СПГ это отсутствие мощностей пунктов разгрузки.
Даже в Испании с наибольшими возможностями по импорту СПГ перевозчики газа стоят в очереди на терминалы разгрузки.
Опубликовано: Игнат Ветров
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