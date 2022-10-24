Спрос на СПГ по всему миру сейчас очень большой, но американцы как одни из лидеров его экспорта снижают производство

Сейчас завод по производству сжиженного природного газа Cove Point проходит регулярное техническое обслуживание, а завод Freeport LNG остается до сих пор закрытым после взрыва в июне.

Несмотря на это производители СПГ приближаются к пределу своих мощностей, и спрос на их продукцию только увеличивается.

Основная проблема для экспортеров СПГ это отсутствие мощностей пунктов разгрузки.

Даже в Испании с наибольшими возможностями по импорту СПГ перевозчики газа стоят в очереди на терминалы разгрузки.