Трэвис Скотт отрицает факт измены

Трэвис Скотт проясняет ситуацию после того, как одна из Instagram моделей заявила, что они встречались друг с другом.

Модель утверждает, что Трэвис Скотт изменил Кайли Дженнер.

В недавнем посте, которым поделилась предполагаемая любовница, Рожан Кар, модель дала небольшое представление о съемках частного видео. Рэпер Трэвис Скотт был режиссером видео, на которое, ее пригласили.

Модель написала пост: "I'm directing obvi" с подмигивающим эмоджи. Однако Трэвис Скотт отрицает, что приглашал Рожан на съемки клипа.

В своем Instagram Трэвис Скотт опроверг все слухи об измене.

В своем ответе рэперу Рожан Кар отметила, что они регулярно встречались в течение года. Она также отметила, что они вместе отмечали День святого Валентина.

Трэвис Скотт и Рожан Кар знакомы с 2013 года. До того, как рэпер сошелся с основательницей Kylie Cosmetics.