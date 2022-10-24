Трэвис Скотт отрицает факт измены
Трэвис Скотт проясняет ситуацию после того, как одна из Instagram моделей заявила, что они встречались друг с другом.
Модель утверждает, что Трэвис Скотт изменил Кайли Дженнер.
В недавнем посте, которым поделилась предполагаемая любовница, Рожан Кар, модель дала небольшое представление о съемках частного видео. Рэпер Трэвис Скотт был режиссером видео, на которое, ее пригласили.
Модель написала пост: "I'm directing obvi" с подмигивающим эмоджи. Однако Трэвис Скотт отрицает, что приглашал Рожан на съемки клипа.
В своем Instagram Трэвис Скотт опроверг все слухи об измене.
В своем ответе рэперу Рожан Кар отметила, что они регулярно встречались в течение года. Она также отметила, что они вместе отмечали День святого Валентина.
Трэвис Скотт и Рожан Кар знакомы с 2013 года. До того, как рэпер сошелся с основательницей Kylie Cosmetics.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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