Врачи предупреждают, что сон менее пяти часов в сутки приводит к серьезным заболеваниям

Сон - важная составляющая жизненного цикла человека. Если спать менее пяти часов, то может резко вырасти вероятность хронических заболеваний у людей старше 50 лет.

Исследователи PLoS Medicine отслеживали состояние здоровья и сон около 8000 человек спрашивая каждого из них: "Сколько часов вы спите в среднем в будние дни?"

Согласно результатам, любой человек в возрасте около 50 лет, который спал пять часов или меньше, имел на 30 процентов больший риск развития различных заболеваний, чем те, кто спал семь часов.

Испытуемые, которые меньше спали в возрасте 50 лет, подвергались более высокому риску смерти в течение периода исследования, что в основном связано с повышенным риском хронических заболеваний.