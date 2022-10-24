Врачи предупреждают, что сон менее пяти часов в сутки приводит к серьезным заболеваниям
2022-10-24 12:06
Сон - важная составляющая жизненного цикла человека. Если спать менее пяти часов, то может резко вырасти вероятность хронических заболеваний у людей старше 50 лет.
Исследователи PLoS Medicine отслеживали состояние здоровья и сон около 8000 человек спрашивая каждого из них: "Сколько часов вы спите в среднем в будние дни?"
Согласно результатам, любой человек в возрасте около 50 лет, который спал пять часов или меньше, имел на 30 процентов больший риск развития различных заболеваний, чем те, кто спал семь часов.
Испытуемые, которые меньше спали в возрасте 50 лет, подвергались более высокому риску смерти в течение периода исследования, что в основном связано с повышенным риском хронических заболеваний.
Опубликовано: Силивончик Алина
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