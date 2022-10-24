А вот этого делать не надо: глупые ошибки, которые могут здорово подпортить жизнь огороднику

Вроде бы какая ерунда: ну посадишь свёклу по свёкле, морковку после морковки, а картошку на том же самом поле, где она росла последние 15 лет.

Что в этом такого страшного? Ну удобрения внести – и будет всё в ажуре.

Если только ажуром не считаются толпы колорадского жука и морковной мухи, гороховой плодожорки и ранние вспышки болезней.

Некоторые культуры (по счастью,их немного, свекла, шпинат и мангольд) вообще нельзя сажать два года подряд на одной грядке. Слабеют сильно.

Очень уж угнетают их корневые выделения родственника-предшественника. Родственника – потому как все они относятся к одному семейству. Не зря их называют самоотравителями.

Вот так и с золой. На кислой почве она хороша. И кислотность снижает, и структуру почвы улучшает, и полезным микроорганизмам с нею комфортнее.

Особенно зола полезна для хлорофобов: тыквенных, паслёновых, луковых и крестоцветных.

Используют её как удобрение, источник легкодоступных для растений кальция- калия-фосфора-микроэлеменов. Экоудобрение, между прочим... если не жгли вы в печи полиэтилен, резину и прочие достижения химпрома.

Но избыток золы для растений губителен. Особенно чувствительны к нему щавель, земляника и вообще плодовые и ягодные культуры. Не стоит сыпать её на огород, и если почва у вас щелочная (рН=7,0). Тут уж лучше гипс...

Впрочем, промыть землю от избытка золы можно. Воды разве что много понадобится.

Впрочем, чтобы испортить почву, золы надо много, более 300 г/кв.м. У себя я под калиелюбивые культуры вношу порядка 100 г/кв.м. А это 200-граммовый гранёный стакан.