А вот этого делать не надо: глупые ошибки, которые могут здорово подпортить жизнь огороднику
Вроде бы какая ерунда: ну посадишь свёклу по свёкле, морковку после морковки, а картошку на том же самом поле, где она росла последние 15 лет.
Что в этом такого страшного? Ну удобрения внести – и будет всё в ажуре.
Если только ажуром не считаются толпы колорадского жука и морковной мухи, гороховой плодожорки и ранние вспышки болезней.
Некоторые культуры (по счастью,их немного, свекла, шпинат и мангольд) вообще нельзя сажать два года подряд на одной грядке. Слабеют сильно.
Очень уж угнетают их корневые выделения родственника-предшественника. Родственника – потому как все они относятся к одному семейству. Не зря их называют самоотравителями.
Вот так и с золой. На кислой почве она хороша. И кислотность снижает, и структуру почвы улучшает, и полезным микроорганизмам с нею комфортнее.
Особенно зола полезна для хлорофобов: тыквенных, паслёновых, луковых и крестоцветных.
Используют её как удобрение, источник легкодоступных для растений кальция- калия-фосфора-микроэлеменов. Экоудобрение, между прочим... если не жгли вы в печи полиэтилен, резину и прочие достижения химпрома.
Но избыток золы для растений губителен. Особенно чувствительны к нему щавель, земляника и вообще плодовые и ягодные культуры. Не стоит сыпать её на огород, и если почва у вас щелочная (рН=7,0). Тут уж лучше гипс...
Впрочем, промыть землю от избытка золы можно. Воды разве что много понадобится.
Впрочем, чтобы испортить почву, золы надо много, более 300 г/кв.м. У себя я под калиелюбивые культуры вношу порядка 100 г/кв.м. А это 200-граммовый гранёный стакан.
Опубликовано: Антон Райт
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