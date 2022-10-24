Два сына: кем стали наследники всемогущего основателя Союза кинематографистов в СССР Ивана Пырьева

Старший из них появился в браке с Адой Войцик, младшего именитому актеру и режиссеру родила Марина Ладынина.

У режиссера, сценариста, актера Ивана Пырьева было два сына. Старший, Эдик, родился в 1931-м году от актрисы Ады Войцик, которая была популярна в 20-е - 30-е годы прошлого века.

А Марина Ладынина была его музой. Она сыграла главные роли в 9-ти фильмах мэтра, за 5 из них была удостоена Сталинской премии. У артистки и режиссера завязался роман. Когда Ладынина поняла, что беременна, Пырьеву сообщать не стала, потому что он был женат.

В 1938 году Марину Алексеевну вместе с сыном Андреем из роддома забрал ее бывший муж Иван Любезнов. Но Пырьев, узнав, что Ладынина родила сына, искал с ней встреч и настоятельно предлагал сойтись, в итоге звезда сдалась, они стали жить вместе.

А официально поженились, когда сыну исполнилось 15 лет. Марина Ладынина сделала все, чтобы сводные братья подружились, часто возила их в отпуск на море.

Эрик в детстве снялся в фильме Эйзенштейна "Иван Грозный", но, будучи взрослым, актерских способностей не проявил. В 1954 году он окончил факультет журналистики МГУ, а также режиссерский факультет ВГИКа. Работал вторым режиссером, занимался дубляжом фильмов.

В его активе - музыкальная киномонография "Мелодии Дунаевского". Личная жизнь Эдурда Пырьева сложилась неудачно. Он женился на манекенщице, и оба увлекались алкоголем. Когда жена Эрика потеряла работу, ее как тунеядку выслали в колонию - поселение, а дочь Машу взяла на воспитание бабушка Ада Войцик.

Не выдержав унижений со стороны опытных "зэчек", женщина покончила с собой. Эрик с трудом пережил утрату жены, стал играть на деньги в бильярд, проигрывая огромные суммы. Его долги выплачивали Марина Алексеевна и Лионелла Пырьева.

Вскоре Эрик оказался в больнице с серьезным диагнозом, и в 39 лет ушел из жизни. Как и старший брат, Андрей Ладынин поступил на режиссерский факультет ВГИКа, однако 8 лет не мог защититься. Он слонялся по павильонам «Мосфильма», за что его прозвали "тенью забытых предков".

Дебютировал Андрей Иванович короткометражным фильмом в 1969-м году в альманахе по рассказам Чехова «Семейное счастье». Но через 10 лет снял такие популярные ленты, как «Версия полковника Зорина» с Всеволодом Санаевым, «В последнюю очередь», «Пять минут страха» .

Сыграл он и в кино: в фильме Искры Бабич «Первое свидание». На съемках этого фильма познакомился с Людмилой Шляхтур, которая стала его женой, однако вмести они были недолго.

Вторая жена Андрея, Светлана - биолог, кандидат наук, они прожили вмсете до конца жизни. У пары родился сын, который окончил исторический факультет МГУ. Умер Андрей Ладынин в 2018-м году.