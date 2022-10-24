20 советов по экономии денег во время путешествий

0 советов о том, как выбрать время поездки, место проживания, передвижение и, самое главное, как правильно питаться и пить за меньшие деньги.

Путешествуйте в межсезонье

Почти все, что связано с путешествиями, дорожает в период крупных праздников и в летние месяцы, поэтому если вы сможете путешествовать не в это время, вы сможете приобрести более дешевые авиабилеты, жилье и, возможно, даже билеты на достопримечательности и экскурсии.

Летайте в менее популярные дни недели

Если вам удастся забронировать билеты на среду или четверг, а не на другие будние дни или выходные, вы, скорее всего, получите более дешевый тариф. Чтобы облегчить эту задачу, многие авиакомпании и веб-сайты сравнения рейсов теперь предлагают сетки, в которых можно просмотреть наиболее дешевое время для перелета в течение нескольких дней или недель.

Забронируйте аренду жилья на время отпуска вместо отеля

Во многих частях света аренда жилья по-прежнему является отличным способом сэкономить на проживании. Кроме того, вы получаете возможность пожить как местный житель, а не как турист. Но имейте в виду, что в некоторых городах краткосрочная аренда не разрешена, поэтому в этих районах лучшим вариантом для вас может стать бюджетный отель.

Пользуйтесь местным общественным транспортом

Аренда автомобиля может обойтись в кругленькую сумму, не говоря уже о том, что вам придется его парковать, а во многих городах почасовая оплата парковки непомерно высока! Если вы находитесь в городе, где есть общественный транспорт (автобусы, метро, трамваи), купите ежедневный или еженедельный проездной билет и пользуйтесь им для передвижения по городу. Для междугородних поездок часто выгодны поезда или междугородние автобусы.

Подумайте о портативном устройстве WiFi или местной SIM-карте

Все мы хотим иметь возможность общаться с друзьями, семьей и попутчиками, находясь вдали от дома, но плата за роуминг для мобильных устройств может быстро увеличиться. Аренда портативного WiFi устройства или покупка местной SIM-карты может обойтись гораздо дешевле, и сейчас есть множество вариантов на выбор.

Возьмите с собой хорошую обувь для ходьбы

Если вы посещаете город, подумайте о том, чтобы сделать ходьбу основным видом транспорта. Ходьба бесплатна, и без необходимости концентрироваться на вождении или выходе на нужной остановке, вы сможете по-настоящему увидеть и впитать пейзажи и взаимодействовать с окружающим миром. Кроме того, это отличная физическая нагрузка.

Делайте покупки в местных супермаркетах

Исследование супермаркета в незнакомом месте - это абсолютная радость для любителей приключений, но это также может быть полезно для более разборчивых людей. Побродите по проходам и возьмите закуски и напитки, чтобы положить их в рюкзак или сумочку на весь день. Они обойдутся дешевле, чем в кафе, да и выбор будет лучше.

Устройте пикник

Местные супермаркеты, а также рынки на открытом воздухе - идеальные места, где можно приобрести компоненты для импровизированного пикника, который можно устроить в парке, на скамейке, на пляже или в поле. Во многих супермаркетах мира есть отделы готовой еды, где можно купить готовые блюда и салаты наряду с обычными продуктами.

Придерживайтесь местной кухни

Когда вы обедаете в ресторанах, лучше всего выбирать те, где подают блюда местной кухни, а не те, где могут потребоваться дорогие импортные ингредиенты. Поэтому, возможно, стоит отказаться от суши-ресторана в Германии или шницеля в Японии и попробовать блюда местной кухни, чтобы сократить расходы на питание.

Обед и легкий ужин

Во многих ресторанах вы заплатите меньше в обеденное время практически за те же блюда, которые вы могли бы съесть за ужином. Многие рестораны предлагают обеденные предложения (например, меню из трех блюд с фиксированной ценой), рассчитанные на людей в обеденный перерыв на работе, но путешественники тоже могут ими воспользоваться.

Приготовьте себе завтрак самостоятельно

Завтраки в отелях, как известно, стоят недешево, поэтому при бронировании жилья постарайтесь найти место, где есть хотя бы чайник (для приготовления кофе или чая) и мини-холодильник. Затем зайдите в продуктовый магазин за фруктами, сыром, хлебом или выпечкой, молоком и хлопьями, и вы проснетесь с вкусной едой, которая не разорит вас.

Избегайте мини-бара

Мы знаем, что это заманчиво, но цены на мини-бары так же завышены, как и на закуски в кино. Опять же, местные супермаркеты и даже магазины на углу - гораздо лучшее место для приобретения напитков и закусок для вашего гостиничного номера.

Ищите предложения по развлечениям в последнюю минуту

Во многих местах вы можете приобрести билеты в театр, на концерты и спортивные мероприятия в тот же день с большой скидкой, как в билетных кассах, так и через Интернет. Чтобы получить самые выгодные предложения, не выбирайте конкретное мероприятие; посмотрите, что есть в наличии, и выбирайте из предложенных вариантов - или подождите до следующего дня, если вам ничего не понравится.

Воспользуйтесь бесплатными днями в музеях и галереях

Многие крупные музеи и художественные галереи предлагают бесплатный вход хотя бы в один день или вечер недели, поэтому проведите исследование и спланируйте свои посещения в эти дни, чтобы получить максимум впечатлений и не потратить бюджет. Имейте в виду, что в дни, когда вход свободный, может быть многолюдно.

Рассмотрите альтернативные варианты размещения

Если музеям и театрам вы предпочитаете пешие или велосипедные прогулки, существует множество недорогих вариантов размещения, например, горные хижины вдоль троп, где туристы могут остановиться на ночь во время многодневного похода. Или же можно остановиться на ферме, где обычно предлагается относительно недорогое жилье, великолепные пейзажи и вкусная местная еда, или поменяться домами с другим человеком или семьей.

Сдайте свой дом в аренду на время вашего отсутствия

Рассмотрите возможность сдачи своего дома в аренду на сайте по аренде жилья на время отпуска и приглашения гостей на время вашего отсутствия. Это может компенсировать стоимость вашего собственного путешествия и является особенно хорошей идеей, если вы живете в популярном туристическом районе или часто путешествуете. Только не забудьте иметь рядом надежного друга, который поможет решить все вопросы на месте.

Фотографируйте вместо того, чтобы покупать сувениры

В наше время, когда почти каждый смартфон оснащен высококачественной камерой, фотографии становятся идеальным сувениром: они по сути бесплатны, не занимают места в чемодане, и вам никогда не придется вытирать с них пыль (если только вы их не распечатаете). И не стоит дарить людям подарки: вместо этого устройте вечеринку со слайд-шоу, где вы сможете поделиться своими историями о путешествиях и пообщаться.

Бронируйте мероприятия и достопримечательности заранее

Хотите научиться готовить пасту в Италии? Совершить экскурсию на тук-туке по Бангкоку? Научиться танцевать танго в Буэнос-Айресе? Зайдите в Интернет и забронируйте все заранее. Так вы сможете сравнить цены и получить самые выгодные предложения, вместо того чтобы принимать поспешное решение во время путешествия и, возможно, тратить больше, чем предусмотрено бюджетом.

Прогулки по городу и осмотр достопримечательностей

Прогулки по городу или однодневные походы по-прежнему остаются самыми дешевыми способами осмотра достопримечательностей. При грамотном планировании вы сможете увидеть все то же самое, что и во время автобусного тура или групповой пешей экскурсии (не забудьте взять с собой закуски). Обратите внимание на общественное искусство и интересную архитектуру, а также проверьте местные объявления о бесплатных концертах и рынках.

Возьмите с собой наличные, чтобы сэкономить на комиссии банкомата

Банкоматы за границей могут быть очень дорогими, поэтому, если вы заранее забронировали и оплатили все важные вещи (жилье, достопримечательности, прокат велосипедов, проездные билеты на поезд и т.д.), возьмите с собой достаточно наличных денег, чтобы покрыть ежедневные расходы, такие как еда и прочие мелочи. Не забудьте разделить их на более мелкие суммы и не храните все в одном месте на случай кражи.