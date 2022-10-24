НАСА заказывает еще три космические капсулы «Орион» для доставки астронавтов на Луну

Корабль, предназначенный для полета в период с 2028 по 2030 год, присоединится к четырем уже строящимся капсулам Orion и одной на борту ракеты Artemis I, которая вскоре будет запущена.

НАСА разместило заказ еще на три космические капсулы "Орион" для перевозки астронавтов во время миссий "Артемида VI–VIII" на Луну — на общую сумму 1,99 миллиарда долларов (1,75 миллиарда фунтов стерлингов).

Первая из завершенных капсул, EFT-1, была запущена в испытательный полет без пилотирования еще в декабре 2014 года.

Второй в настоящее время находится на ракете Artemis I, запуск которой запланирован на историческую миссию в следующем месяце. Ожидается, что миссии Artemis VI–VIII, для которых предназначены новые заказы, будут запущены в период с 2028 по 2030 год.