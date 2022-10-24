«Мультимедийка» в авто, может быть не менее опасна, чем алкоголь

Это смелое утверждение, но согласно исследованию организации, использование интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto touchscreen увеличивает время реакции водителя больше, чем вождение в нетрезвом виде (на законодательном пределе), текстовые сообщения, использование марихуаны и вождение, а также разговор по телефону.

Исследование показало, что водители отводили глаза от дороги на целых 16 секунд при использовании любой из систем.

Это более 500 метров со скоростью 112 километров в час. Исследование показало, что водители на пределе пьяного вождения видели, что время реакции замедляется на 12 процентов.

Использующие марихуану имели 21-процентное замедление времени реакции во время текстовых сообщений-во время вождения увидел раз замедляется на 35 процентов.