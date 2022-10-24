«Мультимедийка» в авто, может быть не менее опасна, чем алкоголь
К таким результатам пришли ученые, исследовав, то как люди взаимодействуют с мультимедийной системой в авто. В среднем водитель тратит 16 секунд на мультимедийку.
Технология продолжает проникать в современные автомобили, обеспечивая как повышенную безопасность, так и удобство.
Вто время как мониторинг слепой зоны, обнаружение пешеходов и адаптивный круиз-контроль делают автомобили более безопасными, другие технологические инновации внутри автомобиля могут сделать вождение более опасным и отвлекающим.
Новое исследование от IAM RoadSmart, британской организации по безопасности дорожного движения, созданной в 1956 году, говорит, что использование Apple CarPlay и Android Auto за рулем более опасно, чем пьяный водитель.
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Это смелое утверждение, но согласно исследованию организации, использование интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto touchscreen увеличивает время реакции водителя больше, чем вождение в нетрезвом виде (на законодательном пределе), текстовые сообщения, использование марихуаны и вождение, а также разговор по телефону.
Исследование показало, что водители отводили глаза от дороги на целых 16 секунд при использовании любой из систем.
Это более 500 метров со скоростью 112 километров в час. Исследование показало, что водители на пределе пьяного вождения видели, что время реакции замедляется на 12 процентов.
Использующие марихуану имели 21-процентное замедление времени реакции во время текстовых сообщений-во время вождения увидел раз замедляется на 35 процентов.
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Количество телефонных звонков с рук увеличилось на 46%, в то время как при использовании Andoird Auto и Apple CarPlay время реакции увеличилось на 53 и 57% соответственно.
Даже голосовое управление для обеих систем замедлило время реакции на 30 и 36 процентов. Повышенное отвлечение внимания негативно сказалось на тормозных дистанциях и контроле полосы движения.
Исследование также показало, что водители недооценивают количество времени, которое они проводят, глядя в сторону от дороги на целых пять секунд.
Участники исследования не реагировали на внешние стимулы на пути вперед, когда они были задействованы с любой из систем, причем некоторые времена реакции замедлялись на целых 50 процентов.
Исследование является напоминанием о том, что технология может добавить удобство, но она не может быть более безопасной или менее отвлекающей.
Опубликовано: Евгений Гришин
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