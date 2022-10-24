Об эротике в рекламе — как ее используют, и как на нее реагируют покупатели

2022-10-24 12:42

Эротика привлекает внимание — это косвенно доказывает исследование Колледжа журналистики и массовых коммуникаций имени Грейди Университета Джорджии, проведенное в 2012 году.

Ученые выяснили, что в 1983 году сексуальный контент использовали в 15% объявлений, а к 2003 году этот показатель вырос до 27%. Значит, эротика работает — иначе рекламодатели не стали бы использовать ее почти в каждом четвертом случае.

В то же время другое исследование, проведенное консалтинговой компанией MediaAnalyzer в 2005 году, говорит о том, что эротика отвлекает от сути объявления. На него больше обращают внимание, но конверсия остается низкой, поэтому использование сексуального контента неэффективно.

Об эротике в рекламе много спорят, поэтому мы решили рассказать о том, как она работает и в каких случаях уместна.

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    Как используют эротику:

    Сексуальный подтекст начали использовать давно. Один из самых первых примеров применения эротики — пачка сигарет бренда Pearl Tobacco с изображением обнаженной девушки, появившаяся в 1871 году.

    Современную эротику в рекламе можно условно поделить на три части:

    • Изображения, вызывающие ассоциации с эротическими образами
    • Фотографии полуголых моделей с ярко выраженными эмоциями
    • Двусмысленные лозунги совместно с фотографиями или изображениями

    В каждой группе есть удачные и неудачные примеры использования сексуального подтекста.

    Например, в рекламе мороженого использовали креативно сложенные рожки со струящимся шоколадом.

    В итоге картинка напоминает женскую фигуру, поэтому включает воображение и привлекает внимание. Визуальную ассоциацию дополняет несколько двусмысленный лозунг.

Опубликовано: Антон Райт