Об эротике в рекламе — как ее используют, и как на нее реагируют покупатели

Эротика привлекает внимание — это косвенно доказывает исследование Колледжа журналистики и массовых коммуникаций имени Грейди Университета Джорджии, проведенное в 2012 году.

Ученые выяснили, что в 1983 году сексуальный контент использовали в 15% объявлений, а к 2003 году этот показатель вырос до 27%. Значит, эротика работает — иначе рекламодатели не стали бы использовать ее почти в каждом четвертом случае.

В то же время другое исследование, проведенное консалтинговой компанией MediaAnalyzer в 2005 году, говорит о том, что эротика отвлекает от сути объявления. На него больше обращают внимание, но конверсия остается низкой, поэтому использование сексуального контента неэффективно.

Об эротике в рекламе много спорят, поэтому мы решили рассказать о том, как она работает и в каких случаях уместна.