Миссия МАГАТЭ прибудет в Киев после заявления России о «грязной бомбе»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал визит миссии МАГАТЭ в Киев после заявления России о «грязной бомбе».
24 октября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём аккаунте Twitter сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Кулеба утверждает, что в ближайшее время в Киев прибудет миссия МАГАТЭ, чтобы провести проверку объектов украинской инфраструктуры на которых может создаваться «грязная бомба».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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