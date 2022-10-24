Миссия МАГАТЭ прибудет в Киев после заявления России о «грязной бомбе»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал визит миссии МАГАТЭ в Киев после заявления России о «грязной бомбе».

24 октября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём аккаунте Twitter сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Кулеба утверждает, что в ближайшее время в Киев прибудет миссия МАГАТЭ, чтобы провести проверку объектов украинской инфраструктуры на которых может создаваться «грязная бомба».