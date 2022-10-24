Мифы, которые давно устарели и пора про них забыть

Нам вещают, как важно быть самоотверженным и уметь снять с себя во имя другого последнюю рубашку. Нас побуждают верить в сказки, нас даже учат вести себя определенным образом.

Однако не всем подобным установкам стоит верить. Более того, некоторые могут оказаться лично для вас очень разрушительными.

Отдай последнюю рубашку нуждающемуся

Все любят истории о том, как человек все до копейки пожертвовал несчастным бездомным или детям в детских домах.

Вот только это, скорее, проблема общества, а не человека, если последний должен отдавать деньги детскому дому и бездомным, а не тратить их на себя.

И зачастую вместо того, чтобы заняться своими проблемами, люди бросаются, как в омут с головой, в чужие, после чего их собственная жизнь начинает разрушаться.

Классическая красота

Любой учебник по биологии и физиологии вовсе не тонко намекнет вам: красивым считается все, что правильно функционирует в вашем организме.

Модные течения, тренды и стандарты красоты не более, чем миф, навязанный вам косметическими компаниями и фэшн-индустрией.

Депрессия это романтично

Любое психическое заболевание вовсе не делает вас романтичным или загадочным.

Потому что это прежде всего заболевание, от которого человек страдает, мучается и поэтому не может, порой, даже выполнить простейшие задачи по обслуживанию себя.

Дети - цветы жизни

Никто с этим не вправе спорить. Но надо понимать, что быть родителем - тяжелый труд и колоссальная ответственность.

К тому же, дети не всегда и не у всех рождаются послушными, порой, воспитание осуществляется через тернии изначально трудного характера ребенка.