Мухин: конфликт России и НАТО близок к пику
Эксперт Мухин сообщил, что конфликт России и НАТО близок к пику, но стороны готовятся к переговорам.
24 октября РИА Новости сообщили, что директор Центра политической информации Алексей Мухин на круглом столе о трансформации миропорядка и вызовах для России, который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" заявил, что на данном этапе Россия находится практически на самой вершине военной эскалации противостояния между странами-членами НАТО.
По словам эксперта, сейчас России и Западу ради решения мировых проблем необходимо переходить к переговорам в новом формате и чтобы они прошли продуктивно, необходимо готовить диалоговую группу Россия-НАТО, в рамках которой будут проходить консультации на самом высоком уровне.
Опубликовано: Елена Калиновская
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