Мухин: конфликт России и НАТО близок к пику

Эксперт Мухин сообщил, что конфликт России и НАТО близок к пику, но стороны готовятся к переговорам.

24 октября РИА Новости сообщили, что директор Центра политической информации Алексей Мухин на круглом столе о трансформации миропорядка и вызовах для России, который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" заявил, что на данном этапе Россия находится практически на самой вершине военной эскалации противостояния между странами-членами НАТО.

По словам эксперта, сейчас России и Западу ради решения мировых проблем необходимо переходить к переговорам в новом формате и чтобы они прошли продуктивно, необходимо готовить диалоговую группу Россия-НАТО, в рамках которой будут проходить консультации на самом высоком уровне.