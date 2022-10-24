Известно наверняка: алкоголь провоцирует развитие рака

Ежедневное потребление умеренной дозы алкоголя (один большой бокал вина) повышает риск развития семи онкологических заболеваний: рака толстой кишки и молочной железы, рака ротовой полости, пищевода, горла и печени.

Алкоголь напрямую повреждает клетки и не дает им восстанавливаться.

Алкоголь стимулирует выработку гормона, который ускоряет деление раковых клеток.

Проходя по верхним отделам ЖКТ (рот, горло, пищевод), алкоголь повреждает защитный барьер клеток, облегчая проникновение в них токсичных соединений, например, из табака. Поэтому у курильщиков риск развития рака при приеме алкоголя повышается.

Как снизить вред от алкоголя? Если вы пьете регулярно, попробуйте хотя бы раз в год полностью воздерживаться от алкоголя в течение месяца, лучше в январе после праздников.

Эту практику внедрили в Великобритании, где уровень смертности из-за чрезмерного потребления алкоголя очень высок и продолжает расти.

Исследования британских ученых показали, что всего один месяц без алкоголя позволяет нормализовать давление, снизить показатель инсулинорезистентности и концентрацию факторов роста в крови, которые связывают с развитием рака.

Этот эффект не зависит от питания, курения и уровня физической активности.