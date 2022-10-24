Долина устроила скандал в эфире шоу Битва поколений

Лариса Долина вступила в конфликт с молодой исполнительницей Mia Boyka в эфире передачи "Битва поколений".

Известная российская исполнительница Лариса Долина повздорила с коллегой по жюри в шоу "Битва поколений" Марией Бойко (певица Mia Boyka), пытаясь донести до молодой звезды, что важно в музыке. Ссора произошла прямо в эфире передачи.

Молодая певица похвалила группу "GAYAZOV$ BROTHER$", оценив тембр голоса солиста. Мария утверждает, что лидер коллектива своим голосом "затащил эту песню".

Долина заявила что тембр голоса ценился во времена, обратив внимание на то, что Бойко плохо изъясняется на русском. Певица со стажем поинтересовалась "затащил" или "вытащил" песню своим голосом вокалист "GAYAZOV$ BROTHER$".