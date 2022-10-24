Канье Уэст утверждает, что Квентин Тарантино и Джейми Фокс украли идею для "Джанго освобожденного"
В своем интервью с Пирсом Морганом на шоу "Piers Morgan Uncensored" рэпер заявил, что режиссер Квентин Тарантино и Джейми Фокс украли у него идею концепции фильма "Джанго освобожденный".
Уэст сказал, что подал похожую идею во время мозгового штурма во время сьемок клипа на свою песню 2005 года "Gold Digger", в которой снялся Фокс. В 2005 году Йе выпустил официальное музыкальное видео, в котором Фокс и Йе танцуют с различными моделями в стиле пин-ап. Конечный продукт мало похож на "Джанго освобожденный", но это не помешало рэперу заявить, что сюжет фильма был его идеей.
Тарантино может написать фильм о рабстве, где на самом деле - он и Джейми - они получили идею от меня, потому что идею "Джанго" я подал Джейми Фоксу и Квентину Тарантино своим клипом на песню "Gold Digger". А потом Тарантино превратил ее в фильм.
Сказал Йе во время интервью 21 октября.
Тарантино написал и снял фильм "Джанго освобожденный" с Фоксом в главной роли. Ревизионистский вестерн рассказывает о попытке Джанго освободить свою жену (Керри Вашингтон) из рабства после того, как он освободился сам, сотрудничая с немецким охотником за головами по имени доктор Кинг Шульц (Кристоф Вальц).
Тарантино задумал "Джанго освобожденный" еще до того, как Фокс присоединился к проекту, и даже рассматривал кандидатуры Уилла Смита и Майкла К. Уильямса на главную роль.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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