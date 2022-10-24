Алибасов резко почувствовал себя хуже после перенесённой травмы

Экс-продюсер группы "На-на" Бари Алибасов прикован к инвалидному креслу, а его помощница ни на шаг не отходит от своего подопечного. Деятелю музыкальной индустрии резко стало плохо.

Прикованный к инвалидному креслу Бари Алибасов только-только стал ходить без посторонней помощи. Помощница артиста сообщила, что Алибасову резко стало плохо: он слёг.

Женщина рассказала, что давление у Алибасова в норме, а спина болит.

Так как музыкальный продюсер человек активный, ему постоянно нужно чем-то заниматься. Помощница говорит, что обсуждает с деятелем музыкальной индустрии книги, он также пишет.