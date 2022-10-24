Песков: частые контакты Путина с Эрдоганом говорят о хороших отношениях межу двумя странами
Дмитрий Песков сообщил, что частые контакты Путина с Эрдоганом связаны с хорошими отношениями двух стран.
В понедельник днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам РИА Новости, что частые контакты президента России Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом связаны с желанием Анкары продолжать обширные торговые и экономические отношения России и Турции.
Песков подчеркнул, что Турция занимает позицию, отличную от позиции Парижа и Берлина и декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия, которым президент Путин неоднократно давал высокую оценку.
Опубликовано: Елена Калиновская
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