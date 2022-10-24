Лолита эмоционально высказалась о коллегах по сцене, покинувших Россию

Певица Лолита Милявская переживает о судьбе артистов, уехавших за рубеж. Не по душе исполнительнице отношение публики к некогда любимым звёздам.

Лолита Милявская обратила внимание, что поклонники, много лет к ряду боготворившие своих кумиров, отвернулись от них.

С такой реакцией столкнулись знаменитости, осудившие проведение спецоперации и уехавшие за рубеж.

Певица сравнила симпатию зрителей с избранником женщины, который бросил её: "Нашел моложе - ушел".