Песков подтвердил угрозу грязной бомбы от Украины
Как заявил официальный пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе встречи с журналистами, «угроза налицо».
По словам кремлевского спикера, факт отрицания данной угрозы западными кураторами Украины вовсе не означает ее отсутствие. Информация о возможности применения Киевом грязной бомбы для создания провокаций ранее была получена из разных источников, в том числе по линии разведки.
Как подчеркнул Песков, министр обороны России Сергей Шойгу счел необходимым немедленно связаться с коллегами из Англии, Турции и Франции, чтобы предупредить их о недопустимости подобного развития событий и о том, что в случае применения грязной бомбы эскалация может стать неконтролируемой.
Песков отметил, что собеседники Сергея Шойгу вправе верить или не верить этой информации, но факт недоверия или отрицания вовсе не означает, что угроза отсутствует.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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