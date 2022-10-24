Последствия одноразовых электронных сигарет

Одноразовые вейпы набирают популярность, особенно среди людей в возрасте 18-34 лет.

Представители vape-индустрии заявили BBC News, что проблема заключается в нечетких правилах утилизации и что необходимо разработать более эффективные схемы переработки.

Одноразовые вейпы - их хватает примерно на 600 "затяжек" - содержат литиевые батареи и медь, а также пластик, поэтому они классифицируются как отходы электрического и электронного оборудования (WEEE).

Потребители должны утилизировать их в центре бытовой переработки или в магазине, где они купили устройство.

Недавнее исследование показало, что более половины вейпов выбрасывается прямо в мусорное ведро. По данным Material Focus, некоммерческой организации, занимающейся переработкой электронных отходов, каждую неделю выбрасывается до 1,3 миллиона одноразовых вейпов.

Литиевые батареи - недолговечный материал, на который опирается технология перезарядки - только в этих вейпах составляют 10 тонн лития в год, что эквивалентно батареям 1200 электромобилей.

Если литиевые батареи повреждаются при выбрасывании, они могут стать причиной пожара на мусороперерабатывающих заводах, поэтому их нужно утилизировать с осторожностью, объясняет Waste Experts, сертифицированный переработчик WEEE.

Они классифицируются как отходы электрического и электронного оборудования (WEEE), что ставит их в одну категорию с такими товарами, как чайники.

Врачи говорят, что компании, производящие электронные сигареты, ориентируются на детей, используя яркую упаковку, экзотические ароматы и заманчивые названия. Долгосрочные последствия вейпинга для здоровья неизвестны.

Material Focus добивается того, чтобы переработка вейпов стала намного проще, а производители и розничные продавцы установили пункты сбора в магазинах.

В настоящее время крупные магазины обязаны бесплатно принимать на переработку все мелкие электронные изделия типа одноразовых вейпов, независимо от того, были ли они куплены в этом магазине.

Однако Ассоциация вейперов Великобритании утверждает, что "на рынке существует настоящая путаница в отношении правил WEEE", а также "недопонимание" в отрасли относительно того, кто несет ответственность за утилизацию.

Один из ведущих производителей вейпов, Elfbar, сообщил BBC News, что он признает, что быстрый рост рынка вейпинга имеет "экологические последствия".

По словам компании, она планирует решить эту проблему путем введения коробок для утилизации, которые розничные торговцы смогут использовать для сбора вейпов Elfbar.

Одноразовые сигареты можно сдать на переработку в крупных супермаркетах, магазинах электротоваров и местных центрах утилизации. Найти ближайший центр можно здесь.