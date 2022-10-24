Министр обороны Румынии ушел в отставку после своего заявления о необходимости переговоров с Россией
Министр обороны Румынии Василе Динку объявил о своей отставке в понедельник, 24 октября, после того, как подвергся резкой критике за призыв к переговорам с Россией, что, по его словам, является единственным решением для прекращения конфликта на Украине.
«Я подал (…) прошение об отставке», — написал он в социальной сети Facebook, сославшись на свою «невозможность сотрудничать с президентом Клаусом Йоханнисом, главнокомандующим армией».
60-летний Василе Динку вызвал бурю негодования, дистанцировавшись от официальной линии в отношении соседней Украины.
«Война будет продолжаться (...) и единственным шансом на мир могут быть переговоры с Россией», — заявил 8 октября по телевидению этот бывший премьер-министр, социолог по образованию.
Он вызвал публичный упрек со стороны президента. «Только Украина будет решать, когда и как она будет вести переговоры», — отреагировал г-н Йоханнис.
«Это наша официальная позиция, и некоторые высокопоставленные лица нашей страны должны чаще читать прессу», - сказал он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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