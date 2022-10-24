Министр обороны Румынии ушел в отставку после своего заявления о необходимости переговоров с Россией

Министр обороны Румынии Василе Динку объявил о своей отставке в понедельник, 24 октября, после того, как подвергся резкой критике за призыв к переговорам с Россией, что, по его словам, является единственным решением для прекращения конфликта на Украине.

«Я подал (…) прошение об отставке», — написал он в социальной сети Facebook, сославшись на свою «невозможность сотрудничать с президентом Клаусом Йоханнисом, главнокомандующим армией».

60-летний Василе Динку вызвал бурю негодования, дистанцировавшись от официальной линии в отношении соседней Украины.

«Война будет продолжаться (...) и единственным шансом на мир могут быть переговоры с Россией», — заявил 8 октября по телевидению этот бывший премьер-министр, социолог по образованию.

Он вызвал публичный упрек со стороны президента. «Только Украина будет решать, когда и как она будет вести переговоры», — отреагировал г-н Йоханнис.

«Это наша официальная позиция, и некоторые высокопоставленные лица нашей страны должны чаще читать прессу», - сказал он.