В Беларуси наблюдаются перебои в работе платежной системы VISA
Банковский процессинговый центр сообщил о перебоях в работе международной платёжной системы VISA.
24 октября пресс-служба ОАО «Банковского процессингового центра» на официальном сайте сообщила о том, что в настоящее время зафиксирована недоступность канала связи с международной платёжной системой VISA.
Пресс-служба белорусского регулятора пояснила, что из-за наблюдаемой неполадки возможны отказы в обслуживании клиентов по картам VISA.
Отмечается, что специалисты делают всё возможное для восстановления канала связи в кратчайшие сроки для предотвращения возможных неудобств для пользователей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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