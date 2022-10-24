В Беларуси наблюдаются перебои в работе платежной системы VISA

Банковский процессинговый центр сообщил о перебоях в работе международной платёжной системы VISA.

24 октября пресс-служба ОАО «Банковского процессингового центра» на официальном сайте сообщила о том, что в настоящее время зафиксирована недоступность канала связи с международной платёжной системой VISA.

Пресс-служба белорусского регулятора пояснила, что из-за наблюдаемой неполадки возможны отказы в обслуживании клиентов по картам VISA.

Отмечается, что специалисты делают всё возможное для восстановления канала связи в кратчайшие сроки для предотвращения возможных неудобств для пользователей.