В Японии министр экономики подал в отставку после критики за связи с сектой Луны

Министр правительства Японии объявил о своей отставке в понедельник (24 октября) после критики по поводу его связей с сектой Луны, которая стала объектом повышенного внимания после июльского убийства бывшего премьер-министра Синдзо Аббе.

Дайширо Ямагива, министр, отвечающий за возрождение экономики, заявил прессе, что он не хочет, чтобы эти утверждения о его связях с группой, также известной как секта Луны влияли на имидж власти.

Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил недавно о расследовании деятельности секты Луны.