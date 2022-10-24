В Японии министр экономики подал в отставку после критики за связи с сектой Луны
Министр правительства Японии объявил о своей отставке в понедельник (24 октября) после критики по поводу его связей с сектой Луны, которая стала объектом повышенного внимания после июльского убийства бывшего премьер-министра Синдзо Аббе.
Дайширо Ямагива, министр, отвечающий за возрождение экономики, заявил прессе, что он не хочет, чтобы эти утверждения о его связях с группой, также известной как секта Луны влияли на имидж власти.
Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил недавно о расследовании деятельности секты Луны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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