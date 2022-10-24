Россия привела в готовность силы реагирования на случай ядерной атаки от Украины
Российская Федерация готовится на случай подрыва украинскими Вооружёнными силами ядерной бомбы.
Россия начала готовиться к атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщается, что Украина готовится взорвать "грязную бомбу".
Россия, как сообщает информационное агентство URA. RU, привела в готовность свои силы на случай такого развития событий.
Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной бомбы" Украиной.
Грязная бомба - это бомба, в который сочетаются радиация, отравляющие и взрывчатые вещества. Последствия такого взрыва могут быть ощутимы на расстоянии более тысячи километров.
Опубликовано: Николай Скира
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