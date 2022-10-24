Латвия и Эстония заморозили таможенные отношения с Россией
Федеральная таможенная служба России получила извещения от коллег из Латвии и Эстонии о приостановке таможенного сотрудничества, сообщил замглавы ФТС РФ Давыдов.
«В силу политических жестких установок мы получили от этих стран прямые письма о замораживании таможенного сотрудничества. Не отвечают на звонки», — пояснил он.
Грузопоток между странами остановился еще в августе, отметил Давыдов, очереди на переходах составляли до 1000 грузовиков только из Латвии в Россию.
«Это товары, которые востребованы на нашем рынке, — сказал Давыдов. — Наши границы с Евросоюзом и есть границы с прибалтийскими странами и Финляндией. У нас все годы и даже после 2014 года были прекрасные отношения с таможенным руководством этих стран».
Таможенная война между Россией и странами Прибалтики началась после введения первых санкций США и ЕС. Затем Литва в нарушение всех международных войн объявила таможенную блокаду Калининградской области. Россия тогда и сейчас будет действовать зеркально недружественным мерам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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