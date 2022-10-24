Активисты-экологи украсили тортом статую короля Карла III в музее мадам Тюссо

В то время как новый король Англии очень привержен будущему планеты, члены группы Just Stop Oil раздавили шоколадный торт на лице его восковой статуи, чтобы потребовать прекращения разведки нефти и газа.

Активисты-экологи из группы Just Stop Oil украсили шоколадным кремом восковое изображение короля Карла III в знаменитом лондонском музее мадам Тюссо в понедельник в рамках серии акций, требующих прекращения разведки нефти и газа.

Два члена группы, купившие билеты, разбили шоколадный торт о лицо восковой статуи короля, говорится в заявлении Just Stop Oil. В ходе этой акции один из активистов повторил слова речи, произнесенной в конце 2019 года Чарльзом, тогда еще принцем Уэльским, подчеркнув, что молодые люди поколения его внуков «требуют немедленных действий, а не просто слов».

«Наука ясна. Требование ясное: остановить новые нефтегазовые проекты. Это легко», — говорится в заявлении участников кампании Эйлид Макфадден и Тома Джонсона.

Группа Just Stop Oil запустила серию акций и ежедневных блокировок в Лондоне в начале октября, когда они, в частности, облили картину «Подсолнухи» Ван Гога в Национальной галерее супом, а дилерский центр Aston Martin оранжевой краской.