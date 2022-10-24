Минобороны РФ сообщили, что радиоактивные вещества при подрыве Киевом "грязной бомбы" могут накрыть Польшу.

24 октября РИА Новости сообщили, что на брифинге Минобороны РФ начальник войск радиационной и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о том, что при подрыве Украиной радиологического взрывного устройства наличие радиоактивных изотопов в воздухе распространится на расстоянии до 1500 км .

Кириллов отмечает, что при подрыве заряда контейнера с радиоактивными изотопами радиоактивные вещества могут распылиться над обширной территорией Польши.