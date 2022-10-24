Радиоактивные вещества при подрыве Киевом «грязной бомбы» могут накрыть Польшу
Минобороны РФ сообщили, что радиоактивные вещества при подрыве Киевом "грязной бомбы" могут накрыть Польшу.
24 октября РИА Новости сообщили, что на брифинге Минобороны РФ начальник войск радиационной и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о том, что при подрыве Украиной радиологического взрывного устройства наличие радиоактивных изотопов в воздухе распространится на расстоянии до 1500 км .
Кириллов отмечает, что при подрыве заряда контейнера с радиоактивными изотопами радиоактивные вещества могут распылиться над обширной территорией Польши.
Опубликовано: Елена Калиновская
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