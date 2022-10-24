Бузова решилась на признание о грядущем замужестве
Ольга Бузова поставила перед собой новую цель. Правда, пока поющая ведущая не знает, как к ней прийти, но надежды не теряет.
Популярная блондинка призналась, что принципиально не заводит курортные романы. Она не приемлет такой формат отношений.
В программе «Ты не поверишь!» на НТВ артистка заявила, что потенциального мужа на горизонте пока нет.
«Я не знаю, что такое секс, и не хочу знать. Я занимаюсь исключительно любовью, и все отношения у меня длительные. Я хочу еще выйти замуж. Хочу этой глупости вновь. Я не знаю, когда это будет, и будет ли. Время покажет».
Опубликовано: Антон Райт
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