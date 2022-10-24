Rzeczpospolita: Польша неспособна оказывать помощь украинским беженцам

В Польше заявили, что страна больше не может продолжать оказывать помощь украинским беженцам.

24 октября польская газета Rzeczpospolita, ссылаясь на правительство, сообщило о том, что на данный момент Польша потратила 5,5 миллиардов злотых на оказание помощи украинским беженцам, что значительно отразилось на бюджете страны.

Обозреватели утверждают, что учитывая затраченные на обеспечение социальных и семейных льгот для граждан Украины, Польша не может позволить масштабные выплаты из созданного для беженцев фонда.