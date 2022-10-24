Ограничения для россиян на выезд из Беларуси

Какие документы нужны гражданам Российской Федерации, чтобы выехать из Беларуси в другие страны, и действуют ли ограничения в связи с проводимой в соседней стране частичной мобилизацией, рассказали в ГПК.

Если в отношении граждан России нет ограничений, выставляемых правительством РФ, то им можно свободно выезжать из Беларуси, пояснили на "горячей линии" Госпогранкомитета.

Для выезда из Беларуси или транзита в другие страны понадобится заграничный паспорт гражданина РФ.

ПЦР-тест и другие антикоронавирусные справки не нужны, если гражданин следует из Беларуси в Россию или наоборот.