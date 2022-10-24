Новый клип Ани Лорак «Лабиринт» ругают за то, что в нем артистка окончательно наплевала на принципы
Артистка окончательно наплевала на принципы, представ перед публикой полуголой. Не исключено, впрочем, что подруга Филиппа Киркорова решила таким путем подвинуть скандальную коллегу.
Пока в России со Светланой Лободой сравнивают Анну Асти, продюсер Павел Рудченко в беседе с порталом BLITZ+ объясняет, почему именно Лорак способна заменить землячку.
Похоже, что аппетитные формы Каролины Куек публика теперь будет видеть куда чаще прежнего.
«Я себя на мысли поймал, что, возможно, Ани Лорак сейчас на российском пространстве пытается заменить сексуальную Лободу. Вечно ниша пустовать не будет. Возможно, на этой сексуальности Лорак хочет завоевать дополнительные баллы, слушателей, фанов».
Опубликовано: Антон Райт
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