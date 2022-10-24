Ксения Собчак, которая хотела подколоть Алину Кабаеву, сама выставила себя в невыгодном свете

Телеведущая на многомиллионную аудиторию озвучила стоимость платья гимнастки, в котором она появилась на одном из федеральных каналов. Собчак сделала акцент на стоимости наряда, заявив, что цена платья составляет 253 тысячи.

Она пыталась задеть чемпионку.

Но звезда получила ответ не от Кабаевой, а блогера Лены Миро. Она упрекнула журналистку в зависти. В своем ЖЖ блогер высмеяла попытку ведущей задеть олимпийскую чемпионку.

«Главная беда Ксении Собчак в том, что все ее слова и поступки продиктованы завистью».