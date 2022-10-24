Хабек объявил, что послабления для потребителей электроэнергии в Германии с января 2023 года
Министр экономики Роберт Хабек объявил о послаблениях для потребителей электроэнергии с января, сообщает Handelsblatt в понедельник, 24 октября.
«В любом случае снижение цен на электроэнергию должно начаться не позднее января. Это то, к чему мы стремимся», - заявил Хабек. Федеральное правительство хочет ввести снижение цен на электроэнергию, аналогичное запланированному снижению цен на газ, которое должно вступить в силу с марта для частных домохозяйств и малых компаний.
Хабек обратил внимание на трудности с финансированием торможения цен на электроэнергию. Деньги на это правительство хочет получить, снимая «случайную прибыль» с производителей электроэнергии.
«Снятие случайной прибыли — чрезвычайно сложная задача», — сказал газете министр. «Что касается снижения цен на газ, мы тесно сотрудничаем с Федеральной канцелярией и Федеральным министерством финансов. Обычно на это уходит два-три года. Все это мы должны сделать всего за два месяца в условиях кризиса. Мы реализуем политический мандат, но это рискованно», - подчеркнул он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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