Хабек объявил, что послабления для потребителей электроэнергии в Германии с января 2023 года

Министр экономики Роберт Хабек объявил о послаблениях для потребителей электроэнергии с января, сообщает Handelsblatt в понедельник, 24 октября.

«В любом случае снижение цен на электроэнергию должно начаться не позднее января. Это то, к чему мы стремимся», - заявил Хабек. Федеральное правительство хочет ввести снижение цен на электроэнергию, аналогичное запланированному снижению цен на газ, которое должно вступить в силу с марта для частных домохозяйств и малых компаний.

Хабек обратил внимание на трудности с финансированием торможения цен на электроэнергию. Деньги на это правительство хочет получить, снимая «случайную прибыль» с производителей электроэнергии.

«Снятие случайной прибыли — чрезвычайно сложная задача», — сказал газете министр. «Что касается снижения цен на газ, мы тесно сотрудничаем с Федеральной канцелярией и Федеральным министерством финансов. Обычно на это уходит два-три года. Все это мы должны сделать всего за два месяца в условиях кризиса. Мы реализуем политический мандат, но это рискованно», - подчеркнул он.