Перепутал самолет с сортиром: пассажир British Airways испражнился на пол и вымазал фекалиями салон
Компания была вынуждена перенести рейс и предоставить пассажирам другой борт, а на грязном самолете провести глубокую биологическую и химическую чистку.
Экстренные службы были вызваны в аэропорт Хитроу после инцидента с самолетом Boeing 777, который должен был вылететь в Лагос, Нигерия, сообщает The Sun.
Во время посадки пассажир-мужчина снял брюки в салоне эконом-класса, справил крупную нужду, затем сел на фекалии, «втер» их в ковер и побежал по проходу, размазывая их по сиденьям и занавескам, а также по рукам.
В сообщении The Sun говорится, что ковры и шторы были «сильно загрязнены», и рекомендуется провести гигиеническую биологическую очистку и генеральную уборку.
Представитель British Airways сообщил The Sun: «Мы принесли извинения нашим клиентам за задержку их рейса и организовали альтернативный самолет».
Неизвестно, что спровоцировало инцидент, были ли предъявлены пассажиру обвинения или ему запретили летать на рейсах British Airways.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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