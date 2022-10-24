Мельникова высказалась о судьбе артистов, своего экс-супруга Смольянинова, покинувших Россию

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова убеждена, что таких условий работы для артистов как в России нигде нет.

Дарья Мельникова играет в театре Ермоловой, регулярно появляется в кинопроектах и воспитывает двух сыновей Марка и Артура, рождённых в браке с актёром Артуром Смольяниновым.

О судьбе покинувших Россию артистов, включая её бывшего мужа, актриса высказывается следующим образом: таких условий для работы как в России отечественным знаменитостям за рубежом не найти.

Актриса признаётся, что в связи с ситуацией с Украиной у неё есть опасения и волнение. Также звезда сцены и экрана рассказала, что именно сейчас испытывает большую потребность в русской культуре, необходимость быть полезной на родине.