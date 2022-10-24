Бритни Спирс сходит с ума, выставляя позорные голые фото в Instagram
2022-10-24 15:52
Бритни Спирс драматически вернулась в Instagram, опубликовав загадочную фотографию топлесс - всего через 10 дней после деактивации своего аккаунта. Поклонники отчаянно переживают за психическое здоровье певицы.
40-летняя девушка, у которой 41,9 миллиона подписчиков на платформе, написала рядом с фотографией: "Роуз два года, но что, если время - это иллюзия!!!??? Сегодня на мне то же ожерелье, что и здесь!!!"
Поклонники рассказали, как они беспокоятся за певицу которая обхватила руками грудь, надев расстегнутые белые джинсовые шорты в паре с несколькими ожерельями.
Не совсем понятно, что несет за собой данный пост и к чему клонит певица, которая сделала акцент на ожерелье.
Опубликовано: Силивончик Алина