В Норвегии задержали двоих граждан России за съёмку военных объектов

Норвежская полиция задержала двоих граждан России за съёмку военных объектов в Нурланне.

24 октября норвежский телеканал TV2 сообщил о задержании в Нурланне двоих граждан Российской Федерации по подозрению в съёмке военных объектов страны.

Репортёры TV2 не уточнили, использовали ли задержанные беспилотник или просто фотоаппарат, а также какой именно объект снимали россияне.

Помимо прочего отмечается, что задержанные отказываются признавать свою и вину и решительно настаивают на том, что они являются обычными путешественниками.