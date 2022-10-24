В Норвегии задержали двоих граждан России за съёмку военных объектов
2022-10-24 15:53
Норвежская полиция задержала двоих граждан России за съёмку военных объектов в Нурланне.
24 октября норвежский телеканал TV2 сообщил о задержании в Нурланне двоих граждан Российской Федерации по подозрению в съёмке военных объектов страны.
Репортёры TV2 не уточнили, использовали ли задержанные беспилотник или просто фотоаппарат, а также какой именно объект снимали россияне.
Помимо прочего отмечается, что задержанные отказываются признавать свою и вину и решительно настаивают на том, что они являются обычными путешественниками.
Опубликовано: Диана Мудреченко