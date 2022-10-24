МИД Ирана: позиция США по ядерной сделке лицемерна

Представитель МИД Ирана Канаани назвал позицию США по ядерной сделке лживой и лицемерной.

В понедельник днем по сообщениям ТАСС официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил о том, что власти США демонстрируют неоднозначную позицию в отношении возобновления действия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

По его словам Вашингтон официально говорит об отсутствии планов по восстановлении СВПД, а затем через посредников заверяет Тегеран в готовности пойти на сделку.

Насер Канани обвиняет американцев в лицемерии и в том, что они возможно хотят вернуться к соглашению и ничего за это не заплатить.