Исследование ZOE показало, что симптомы COVID изменились

Исследование здоровья ZOE — совместная работа исследователей из Массачусетской больницы общего профиля, Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Данное исследование показало, что основные симптомы коронавирусной инфекции – это насморк, постоянный кашель, боль в горле и головная боль.

Но есть и пятый симптом. У полностью привитых людей это заложенность носа, у частично привитых – чихание, а у непривитых – повышение температуры тела.

У пациентов с омикронным вариантом реже выявляется потеря обоняния, чем при дельта-варианте.