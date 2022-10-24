Дивали 2022: Индия празднует фестиваль ослепительным сиянием огней

Улицы и дома Индии освещены разноцветными фонарями и пылающими лампами, поскольку миллионы людей празднуют индуистский праздник Дивали.

Дивали - один из самых важных праздников в Индии, время праздников, молитв и фейерверков. Он известен как фестиваль огней, поскольку люди зажигают масляные лампы или свечи, символизируя торжество света над тьмой и добра над злом.

Люди освещают свои дома масляными лампами и рисуют ранголи - традиционные узоры, выполненные с использованием разноцветных порошков, - у своих дверей, чтобы приветствовать удачу и позитив в своей жизни.

Семьи собираются, чтобы вознести молитвы, зажечь фейерверк и насладиться праздничными блюдами. Люди навещают друзей и семью и обмениваются сладостями, подарками и добрыми пожеланиями.