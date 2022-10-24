Welt: эко-активистов, обливших картину Моне картофельным пюре, освободили

Эко-активистов, обливших картину французского импрессиониста Клода Моне картофельным пюре, освободили из-под стражи.

24 октября немецкая газета Welt, ссылаясь на представителя Западного полицейского управления, сообщила об освобождении из-под стражи двоих эко-активистов, которые накануне облили картину Клода Моне в Потсдаме картофельным пюре.

Отмечается, что освобождённые молодые люди, являющиеся членами движения по защите климата «Последнее поколение», продолжают находиться под следствием за порчу имущества и незаконное проникновение.