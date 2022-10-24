В Курской области будут рыть окопы около банков и почтовых отделений

Глава комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов поручил подготовить укрытия рядом с банковскими и почтовыми отделениями.

В связи с участившимися обстрелами приграничных территорий со стороны Украины проведена ревизия всех мест для укрытия и бомбоубежищ.

Чиновники требуют активизировать работу по их обустройству: укрытия должны быть обеспечены водой, освещением и медицинскими аптечками.

Что касается сельских территорий, где имеются ФАПы, почты, банки и магазины без подвальных помещений, там должны быть оборудованы укрытия. Элементарное укрытие — это выкопанный окоп. Обустройте их. Мы сделаем фотографии образцов и пришлем. Это сделать несложно: на дно положить поддоны, выкопать, обустроить стенки, обложить мешками, чтоб люди могли укрыться. Потому что ФАПы — легкие конструкции, осколками их прошьет насквозь, в них не укроешься.

Рассказал Горбунов в ходе оперативного совещания.

В городах, правда, рыть ничего не планируют.