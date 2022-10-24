Магнетизм Киану Ривза: что к нему притягивает такую массу поклонников

Звезда Голливуда не ведет богемного образа жизни, прост в общении с людьми и готов любить людей не за что-то, а просто так.

Киану Ривз живет достаточно просто для артиста его уровня. Звезда Голливуда не отказывает поклонникам, которые просят совместное фото, не любит вечеринки, а также церемонии награждений. Образ жизем Ривза соответствует его философии - собственно, коллеги так его и называют.

Как Киану стал философом? Все началось с известного разговора на шоу Дрю Бэрримор. Когда она сказала: «Я не борец, я просто хочу любить», Ривз не согласился.

Он сказал: «Если хочешь любить, то должен бороться за свою любовь. Иначе что это за любовь, если за нее не борешься?».

Китайский Конфуций придерживался несколько другого мнения: считал любовь долгом и учил, что сыну надо почитать и любить отца, отцу — любить сына. Киану Ривз, вероятно, не разделяет данного убеждения: он не общается с отцом, который оставил их семью.

Скорее, он согласен с мнением Канта: «Долг любить — бессмыслица». То есть, по Канту, нужно делать людям добро вне зависимости от того, любим мы их или нет. Именно так поступает Киану: он добр даже к тем, кто ему не знаком.

На телешоу Стивена Кольбера ведущий спросил у Ривза, знает ли он, что будет с нами после смерти. Актер ответил: «Те, кто нас любит, будут скучать по нам». Он выразил главное: отметил боль, которую переживают люди с потерей близкого человека.

Ривз также познал смерть близких: в 1999 году его дочь умерла еще до рождения, а через два года погибла возлюбленная Дженнифер Сайм.

Киану Ривз на первый взгляд кажется образцом мудрости и взвешенности. Однако на самом деле это может быть и не так. Сам актер признавался в интервью, что ему повезло с профессией: можно оставаться невидимым, даже находясь в центре внимания.

Так проявляется такая важная черта звезды, как скромность. Актер 20 минут стоял в общей очереди для того, чтобы попасть на торжество, потому что охранник его не узнал. Он также всегда готов сократить гонорар, чтобы пригласить «настоящую звезду» в фильм с его участием.